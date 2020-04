Coronavirus: Fontana, 'ospedale Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie'

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Anche a Bergamo si compie un altro prodigioso miracolo che è espressione della forza dei lombardi: dopo l'ospedale in Fiera a Milano, anche qui in pochi giorni la caparbietà e la tenacia delle nostre donne e uomini hanno creato una struttura tecnologicamente avanzatissima e di grande utilità per fronteggiare l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, al termine di un sopralluogo all'ospedale da campo dell'Associazione nazionale Alpini, quasi concluso al padiglione B della Fiera di Bergamo.

"Insieme ad analoghe strutture, realizzate a Crema e a Cremona - ha proseguito - stiamo dimostrando di quali straordinarie risposte siano capaci i nostri cittadini. Ringrazio con nuova e crescente ammirazione, i volontari di Protezione civile, gli Alpini, i medici e il personale sanitario per la testimonianza e l'esempio che ogni giorno ci donano. Questo è per noi motivo di orgoglio".

L'assessore regionale alla Protezione civile, Pietro Foroni, "quello che è stato fatto a Bergamo è stato un piccolo e grande miracolo, frutto della laboriosità bergamasca e lombarda. Il layout di questo progetto lo ha voluto l'Oms, l'organizzazione mondiale della sanità, come esempio di struttura moderna per far fronte a questo tipo di emergenze: per noi è grande motivo di orgoglio".