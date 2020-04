Coronavirus: Fontana, 'ospedale Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie' (2)

01 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - L'apertura della struttura "sarà possibile tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima - ha detto Foroni - i lavori sono partiti martedì mattina e di fatto la struttura è ultimata. Siamo in attesa della strumentazione in arrivo dalla Cina. Un grande ringraziamento va all' Associazione nazionale Alpini, che fa parte della Protezione civile di Regione Lombardia, a tutte le imprese che hanno collaborato, e a tutti i volontari. Tutto quello che è stato realizzato è stato donato e non ha pesato sulla collettività in termini di costi. Tutta la struttura potrà essere smontata e riutilizzata e nulla andrà sprecato".

L'ospedale da campo, che occuperà complessivamente 7.500 metri quadrati, di cui 6.500 metri quadrati di parte ospedale e mille a servizio aree supporto, ospiterà da subito 142 posti letto complessivi, di cui 70 dedicati alla bassa intensità, 24 alla terapia intensiva e 48 alla sub intensiva. Disporrà inoltre di una tac, un laboratorio radiologico fisso, un laboratorio di analisi, una zona triage e una 'shock room', una sala dedicata al trattamento dei pazienti particolarmente critici, da codice rosso.