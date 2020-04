Coronavirus: Fontana, 'ospedale Bergamo modello per lotta a emergenze sanitarie' (3)

01 aprile 2020 a

(Adnkronos) - In più avrà a disposizione zone di decontaminazione, zone di vestizione e svestizione, un impianto di riscaldamento e climatizzazione centralizzato e sanificato a raggi Uv e ampi spazi per mantenere basso il carico di contaminazione, oltre a una camera mortuaria. Ancora, è dotato di zone di carico e scarico merci protette e magazzini con scivoli per fornire materiale in zona rossa senza contatto diretto. Vi lavoreranno a pieno regime 200 persone tra medici, infermieri e tecnici, su 3 turni di 8 ore, mentre altre 40 persone forniranno supporto logistico.

Emergency fornirà tra le 30 e le 40 persone, 32 sono i forze all'esercito russo, mentre il restante personale arriva dall'ospedale Papa Giovanni XXIII e dalla stessa Associazione Nazionale Alpini, circa 180, oltre ad altre 40 membri dell'Ana per la parte logistica.

Foroni ha ricordato che "tra coloro che sono attivi dal primo momento con iniziative a sostegno della lotta contro il coronavirus, c'è Eni. L'azienda continua a mettere in campo molteplici interventi in ambito sanitario su tutto il territorio nazionale per supportare il Paese in questa grande emergenza sanitaria. Oggi ha consegnato all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo quattro ventilatori per la terapia sub intensiva e un numero significativo di mascherine, che sono state assegnate anche all' Asst Bergamo Est".