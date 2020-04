Coronavirus: cibo e medicine, Milano 'riparte' dal Giambellino con un fondo

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - Sara, il nome è di fantasia, ha 16 anni e il padre ricoverato in terapia intensiva per coronavirus. Da quando è in ospedale lei e sua madre, abituate ai pochi soldi di un lavoro saltuario, non hanno più nessuna sicurezza economica. Neanche il lusso di potersi permettere le medicine che hanno loro prescritto. Non va meglio nell'appartamento accanto dove un bambino, 7 anni, è curvo da ore sul cellulare per finire i compiti. Poi toccherà ai tre fratelli litigare con una connessione che non è delle migliori, come l'umore in casa: difficile sorridere da quando il papà, ormai due settimane fa, ha perso il lavoro a causa dell'emergenza sanitaria.

Il Covid-19 cambia i volti delle città e, spesso, modifica più velocemente chi già vive in bilico. La fotografia che restituiscono le case popolari del Giambellino di Milano, è di un quartiere vivo, dove gli anziani continuano a convivere con l'alta percentuale di stranieri e di famiglie numerose che con l'esplodere del coronavirus hanno visto aumentare le difficoltà economiche di una crisi che si fa sentire ancora più forte.