Coronavirus: cibo e medicine, Milano 'riparte' dal Giambellino con un fondo (3)

01 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - I promotori "sono dieci tra parrocchie e associazioni della rete territoriale con cui abbiamo definito un regolamento: tutto ciò che sarà raccolto tramite le donazioni sarà utilizzato per gestire l'emergenza e i dettagli delle spese saranno pubblicati in modo trasparente. Chi gestisce il fondo lo farà a titolo volontario". Per chi vuole dare una mano il bonifico è intestato a Laboratorio di Quartiere Giambellino Lorenteggio IBAN: IT57I0623001658000043828723 - Crédit Agricole con la causale: Fondo Giambellino - Emergenza Covid19.