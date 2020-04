Coronavirus: da Regione Lombardia 464mila euro a Comuni per sicurezza urbana

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - La giunta regionale della Lombardia, su proposta dell'assessore alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di interventi integrati di sicurezza urbana denominati 'Smart 2020', servizi di monitoraggio aree a rischio del territorio, da attuare in Lombardia durante l'emergenza Covid-19 entro il 31 maggio 2020.

Sono stati stanziati 464mila euro per la realizzazione di interventi di sicurezza urbana. L'attività sarà svolta dai comandi di polizia locale aderenti, con un organico pari o superiore a 18 operatori, anche con ruolo di capofila, coinvolgendo anche i Comuni vicini più piccoli e meno strutturati.

"Si tratta del doppio della somma inizialmente previste - ha detto De Corato - Regione Lombardia ben consapevole del ruolo fondamentale dei Comuni e della Polizia locale stanzia somme significative per il lavoro aggiuntivo dei vigili. Gli enti locali non sempre hanno risorse sufficienti per le emergenze, proprio per questo abbiamo messo a disposizione risorse finalizzate al controllo del territorio. Successivamente incrementeremo ulteriormente le somme destinate a questo importante servizio".