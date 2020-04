Coronavirus: Peluffo (Pd), 'Regione Lombardia risponda a sindaci'

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "La Lombardia è tristemente in vetta alle classifiche mondiali per decessi e contagi da Covid-19. Una regione da 10 milioni di milioni ha più vittime di Francia, Germania e Regno Unito, solo per citare tre nazioni europee. È una situazione terribile, tragica. Come può permettersi Regione Lombardia di non ascoltare le richieste degli amministratori lombardi?". Lo afferma Vinicio Peluffo, segretario del Pd della Lombardia, dopo la lettera inviata da sette sindaci lombardi al presidente della Regione, Attilio Fontana.

"I sindaci di sette Comuni capoluogo oggi hanno posto interrogativi che tutti i cittadini si stanno chiedendo. Perché proprio qui, con le nostre strutture sanitarie, ci sono questi numeri? Tutto ha una spiegazione. E a fine emergenza si farà luce sugli errori. Ma per evitare di continuare in questa deriva, Fontana smetta di eludere le domande. Si attacca quando non si hanno argomenti. Gli atteggiamenti difensivi e arroganti però non si addicono alla drammaticità della situazione", aggiunge.