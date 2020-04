Coronavirus: Asp Trapani nomina commissario aziendale emergenza Covid-19

01 aprile 2020 a

a

a

Palermo, 1 apr. (Adnkronos) - La direzione strategica dell'Azienda sanitaria provinciale di Trapani ha nominato il direttore dell'Unità operativa complessa Pneumologia del presidio ospedaliero di Trapani, Gaspare Marino, commissario aziendale per l'emergenza Coronavirus - Area clinica. La nomina si inserisce in un più ampio programma della direzione dell'Asp finalizzato alla razionalizzazione e alla gestione dell'emergenza da Coronavirus, con particolare riferimento all'adozione di tutti i provvedimenti necessari alla rifunzionalizzazione dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala in Covid Hospital. A Marino il compito prioritario di pianificare e organizzare il trasferimento delle attività di pneumologia del presidio ospedaliero di Trapani a quello di Marsala.