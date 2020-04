Coronavirus: sindaci a Fontana, 'nessuna polemica ma servono chiarimenti'

01 aprile 2020 a

Milano, 1 apr. (Adnkronos) - "Siamo noi sindaci i primi a sapere che oggi i cittadini non vogliono polemiche, ma soluzioni corrette per questa drammatica situazione. E, dato che noi più di altri riceviamo richieste e domande in linea diretta, così come abbiamo pubblicamente e con nettezza posto al governo il tema delle risorse ai Comuni per non tagliare i servizi, sono giorni che sollecitiamo Regione ad un chiarimento sulla linea da tenere. Chiarimento che non abbiamo. Per questo abbiamo reso pubbliche le nostre domande. Senza polemica, stando sui fatti". Lo affermano i sindaci di sette capoluoghi della Lombardia sulla lettera inviata al presidente della Regione, Attilio Fontana, per avere chiarimenti sull'emergenza coronavirus.

"Come risposta veniamo accusati di essere 'biechi speculatori politici'. Ma il punto è: sono domande vere e di senso? Noi vi garantiamo che sono poste nel solo interesse dei cittadini. Chiediamo che si discuta nel merito. Tutto qui", concludono.