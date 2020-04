Coronavirus: Bussolati (Pd), 'pochi 25 mln Regione Lombardia per aiutare imprese'

01 aprile 2020 a

a

a

Milano, 1 mar. (Adnkronos) - “Quindici milioni di euro di Finlombarda per finanziamenti e altri 10 di Regione Lombardia per le garanzie gratuite sui finanziamenti: in questo modo, la giunta Fontana pensa di aiutare le imprese lombarde che intendono procedere con una ‘ristrutturazione' aziendale a causa del coronavirus. Ma quante potranno rientrare in una cifra così bassa? Forse 10? Magari 20, se va bene?”. E' quanto afferma Pietro Bussolati, consigliere del Pd in Regione Lombardia e componente della commissione Attività produttive.

“Se un'azienda rispetta i requisiti posti da Fontana per accedere alle risorse, tendenzialmente può rintracciare finanziamenti sul mercato libero. E d'altra parte, Finlombarda è una società a cui le imprese ricorrono raramente, proprio oggi che ce ne sarebbe bisogno. Insomma, offrono poche risorse e mal indirizzate e hanno pure il coraggio di prendersela con il governo”, conclude.