Coronavirus: Gratteri, 'scarcerare detenuti pessimo messaggio da parte dello Stato'

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - "Scarcerare oggi i detenuti sarebbe un pessimo messaggio da parte dello Stato, che in questo modo indietreggerebbe". Lo ha detto il Procuratore di Catanzaro Nicola Gratteri intervenendo a Omnibus La7, parlando del sovraffollamento delle carceri. Poi, sulle recenti proteste nelle strutture penitenziarie, ha detto: "Bastonano le guardie penitenziarie e scarcerarli sarebbe come premiarli per questo...".