Coronavirus: controlli a Palermo, Prefetto sospende tredici attività

Palermo, 2 apr. (Adnkronos) - Il Prefetto di Palermo Antonella De Miro ha disposto ad oggi la sospensione di 13 attività su più di 250 pratiche definite nell'ambito dei controlli per l'emergenza Coronavirus. "Si tratta di aziende che hanno comunicato volere svolgere attività di pubblicità per imprese commerciali, o anche attività di organizzazione di stage, nonché di aziende che non hanno indicato per quali committenti devono operare". Il Prefetto ha anche autorizzato quattro imprese ad operare nel campo dell'industria dell'aerospazio e della difesa.

"Questa Prefettura è molto attiva nelle azioni di governance dei profili attuativi delle misure di contrasto al diffondersi del Covid-19 -si legge in una nota -In particolare, esercita tra l'altro un potere di verifica sulla legittimità della prosecuzione di quelle attività produttive, se funzionali alla continuità delle filiere di aziende in possesso di un codice ateco autorizzato dal Dpcm del 22 marzo 2020".

Fino ad oggi "in un flusso in continuo quotidiano incremento sono pervenute ben 433 comunicazioni che la Prefettura sta “lavorando” in collaborazione con Camera di Commercio, Sicindustria e Città Metropolitana".