Coronavirus: F. Sala, 'in Lombardia mobilità al 37%, no alla passeggiata'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - “Il dato della mobilità di ieri è uno dei dati più alti a livello settimanale, abbiamo il 37% rispetto a una media leggermente inferiore al 36% dei giorni scorsi. L'1% della Lombardia significano decine di migliaia di persone e quindi questo è un dato negativo. Vediamo un po' di superficialità, bisogna ricordare che si esce solo per esigenze improrogabili e per assoluta necessità, non si va a fare la passeggiata altrimenti si mette a repentaglio la propria salute e soprattutto quella degli altri". Lo ha detto il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala, a Sky Tg24.

"La passeggiata, che sembra essere salutare, è proprio il contrario della salute in questo momento e quindi va assolutamente evitata. Anche perché immaginiamo la mamma e il bambino che vanno a fare la passeggia e poi magari il bambino va a contatto coi nonni, questo è un rischio altissimo. Questi effetti, inoltre, li vediamo dopo 8 o 10 giorni”, ha aggiunto.