Coronavirus: F. Sala, 'su app Allertalom già 300mila questionari, obiettivo un mln'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - L'app Allertalom “procede talmente bene che ieri abbiamo avuto qualche ora di crash a causa dei molti questionari che sono arrivati. Siamo già a oltre trecentomila questionari, è un grande successo, ma per avere un campione apprezzabile dobbiamo arrivare a un milione, quindi invitiamo tutti i lombardi a scaricarla o aggiornarla. È uno degli strumenti più innovativi.” Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

“I questionari sono anonimi – ha spiegato – e servono per mappare il rischio del contagio. Sono dati che verranno messi a disposizione dei nostri virologi ed epidemiologi e loro insieme tracceranno la mappa del contagio. È importante che l'applicazione venga sempre aggiornata facendo il questionario una volta al giorno o ogni due giorni. Così avremo la fotografia del rischio del contagio assolutamente in modo anonimo perché non vengono inseriti nome e cognome. È importante che si faccia”.