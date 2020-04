SNAI Amici, Gaia punta alla vittoriaIn quota Nicolai sarà il primo eliminato

02 aprile 2020 a

Milano, 02 aprile 2020 ‐ Tutto pronto per la finale dell'edizione 2020 di "Amici", il talent show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi: in uno studio senza pubblico, a sfidarsi per la vittoria saranno i ballerini Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii e le cantanti Giulia Molino e Gaia Gozzi. Proprio quest'ultima è la favorita della vigilia, a 1,65 secondo i betting analyst di SNAI, seguita a distanza da Javier, a 4,50. Ancora più lontana l'altra cantante, Giulia, a 5,50, mentre Nicolai è ultimo a 7,50.

Finale a sorpresa ‐ Ancora non è stato reso noto il meccanismo della finale: potrebbero svolgersi due sfide parallele tra i ballerini e le cantanti, per decretare i due vincitori delle rispettive categorie prima di arrivare alla finalissima che deciderà l'unico vincitore. Oppure, come avveniva in passato, l'ultimo in classifica dovrà scegliere chi sfidare. In ogni caso, i bookmaker hanno le idee chiare sul primo eliminato della serata: Nicolai è il primo indiziato per i betting analyst a 1,90, seguito da Giulia a 2,75 e da Javier a 4,50. Doppia cifra, a 15, per Gaia.

