Coronavirus: prorettore Università Cattolica, '13mila videolezioni, qualche incognita su esami' (2)

02 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Ma se la parte didattica non ha trovato grandi ostacoli, la parte degli esami e delle prove presenta numerose incertezze. Su questo fronte, avverte il prorettore vicario dell'ateneo, "il grosso deve ancora venire. L'Università Cattolica ha una popolazione studentesca di circa 40mila studenti fra le diverse sedi. "Tutti sostengono più di un esame nella sessione estiva. Si tratta di una mole considerevole che va organizzata molto bene. Abbiamo fatto qualche esperimento, ma ne vorremmo fare altri, organizzandoci con degli esami pilota, testandone complessità e tenuta".

La soluzione principale è convertire gli esami scritti in orali, ma non sempre è possibile per la numerosità degli studenti o per le caratteristiche della materia. Una commissione interna sta valutando le varie opzioni e una delle vie, continua Sciarrone Alibrandi, è "utilizzare compiti scritti con modalità più ragionative e meno compilative e dove la parte compilativa rimane bisogna usare metodi più invasivi come il proctoring, software che garantiscono la non copiabilità ma sono anche piuttosto intrusivi".

Il Miur però sul fronte degli esami finora non ha dato indicazioni. "Se a livello ministeriale venissero date delle indicazioni di fondo su come orientarsi per le attività degli esami online sarebbe una buona cosa per tutto il sistema", spiega. "Un po' di coordinamento si sta realizzando a livello di Crui, ma sarebbe preferibile qualche linea guida da parte del Ministero. Questo non è uno spazio in cui ognuno può andare per conto suo".