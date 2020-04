Coronavirus: preside liceo Palermo, 'Ministero naviga a vista, su maturità troppe incertezze' (2)

02 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Se la semplificazione dovesse ridurre il numero delle prove, fino al solo colloquio, è chiaro che l'intero sistema di attribuzione del punteggio dovrà essere rivisto - auspica la preside Crimi - Se si dovesse scegliere la modalità più semplificata, ossia unica prova il colloquio, non si sa ancora se in presenza o in video, il punteggio dei 100 punti sarebbe determinato solo da crediti scolastici e prova sostenuta. Ancora è tutto in discussione al Ministero".

"A noi operatori scolastici non resta altro da fare che impegnarci nella 'Dad', la didattica a distanza e garantire a tutti l'accessibilità alla piattaforma, nessuno escluso - spiega Crimi - Agli alunni la raccomandazione di collegarsi, seguire seriamente le attività, essere presenti come se fossimo in classe e soprattutto non scoraggiarsi".

Però sottolinea anche che "in queste settimane la scuola sta vivendo una delle pagine più complicate e difficili della storia. Le misure di isolamento sociale a cui ci ha costretto il Coronavirus hanno visto la scuola tra le prime destinatarie del provvedimento di sospensione delle attività in presenza e hanno obbligato i dirigenti scolastici ad attivare tutte le misure per la cosiddetta “didattica a distanza”.