Coronavirus: rettrice Milano-Bicocca, 'bene didattica online e successo per lauree a distanza'

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - All'Università d Milano-Bicocca la didattica a distanza nell'emergenza coronavirus "sta andando benissimo, le discussioni delle tesi di laurea sono state un grandissimo successo e per i prossimi esami si sta pensando a formule nuove" per poter sostenere le prove scritte anche in remoto. E' il bilancio tracciato da Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università di Milano-Bicocca, contattata dall'Adnkronos. L'ateneo, spiega la rettrice, "ha investito molto negli anni scorsi nella parte tecnologica della didattica, tutte le nostre aule sono predisposte per la didattica in remoto e sia gli studenti che i docenti sono già abituati alla nostra piattaforma di e-learning". E già all'inizio dell'emergenza e della sospensione delle attività didattiche in aula "tutti i nostri 70 corsi di laurea erano disponibili in remoto".

Anche la discussione delle tesi di laurea "è andata bene e non ci sono state polemiche. La prima è stata due settimane fa per Scienze infermieristiche e oggi i nostri neo laureati sono tutti in corsia".

Ora sta per iniziare una nuova sessione di esami e, spiega Iannantuoni, "stiamo pensando a metodi innovativi per gli esami scritti che prevedano ad esempio domande brevi a cui gli studenti devono rispondere in diretta o dare a gruppi di studenti domande diverse, con controlli casuali, o sottoporre quesiti in cui ci sia più ragionamento che definizioni o nozioni. Ma io mi fido della buona fede degli studenti".