Coronavirus: rettrice Milano-Bicocca, 'bene didattica online e successo per lauree a distanza' (2)

02 aprile 2020

(Adnkronos) - Una parte importante dell'attività dell'Università di Milano-Bicocca è la ricerca, che, in particolare in questo periodo, "non si ferma. Noi abbiamo il dipartimento di Medicina e il polo ospedaliero San Gerardo, che è in prima linea. Ho chiesto a tutti i nostri dipartimenti che tipo di ricerca possiamo fare per avere un ruolo in questa battaglia", sottolinea Iannantuoni.

E guardando al dopo "bisogna analizzare e sfruttare questo momento per studiare cosa potremo portarci in futuro di questa esperienza, quando questa situazione sarà superata. Quando torneremo alla normalità spero che avremo il coraggio di cambiare, di migliorarci e di parlare anche di uno sviluppo sostenibile", conclude.