Coronavirus: guarita infermiera foto simbolo, 'voglio tornare a lavoro' (2)

(Adnkronos) - Tornando a quella foto "non rappresenta la mia stanchezza ma la stanchezza e l'impegno di tutti i miei colleghi nella lotta al coronavirus. Gli infermieri hanno uno spirito indomito, l'infermiere è un guerriero. Se quell'immagine fosse stata ripresa in un periodo normale, sarei stata criticata, considerata una fannullona", dice. "Il personale infermieristico è declassato, messo in disparte. Si pensa che faccia solo la flebo o il prelievo. Invece dietro a un infermiere c'è tanto, ci sono i rapporti con i familiari, una parola al paziente, una carezza. E' l'infermiere che si occupa del supporto psicologico, è lui il punto di riferimento".