Coronavirus: 'CercaCovid', 532mila questionari compilati

Milano, 2 apr. (Adnkronos) - Ancora troppi lombardi in giro. I dati che vengono inviati dalle compagnie che gestiscono la telefonia mobile indicano che sono aumentati i cambi di celle telefoniche alle quali si agganciano gli smartphone. "L'unica arma che funziona per combattere la diffusione del virus è l'isolamento sociale. Non va abbassata la guardia", è l'appello del vicepresidente di Regione Lombardia Fabrizio Sala che ha invitato a scaricare la app della Protezione civile 'AllertaLOM' all'interno della quale si trova una sezione dedicata al progetto 'CercaCovid', un'iniziativa che Regione Lombardia ha sviluppato tramite Aria Spa.

"Oltre mezzo milione di questionari correttamente compilati in 48 ore sono un risultato unico. Dobbiamo arrivare al minimo di un milione di cittadini per poter tracciare in maniera scientificamente rilevante la diffusione del virus". L'obiettivo è contribuire alla gestione dell'emergenza e sviluppare analisi statistiche ed epidemiologiche.

Il questionario è totalmente anonimo ed è rivolto sia alle persone che presentano sintomi sia agli asintomatici. "Di questi 532mila questionari, 32mila sono stati quelli compilati per la seconda volta. È fondamentale ricompilare e aggiornare il questionario il più possibile anche nei prossimi giorni, per un massimo di una volta al giorno. Stiamo lavorando per agevolare la compilazione da parte di chi non ha particolare dimestichezza con gli smartphone o utilizza modelli meno recenti", conclude Sala.