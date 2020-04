Coronavirus: Gallera, 'in Lombardia evoluzione positiva, serve ancora sforzo impegnativo'

03 aprile 2020 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Nei pronto soccorso della Lombardia "la situazione è in netto miglioramento e anche negli ospedali il numero dei ricoverati sta scendendo. La situazione è in evoluzione positiva, siamo in una fase di miglioramento, ma non c'è un crollo" del numero dei contagiati da coronavirus e "lo sforzo che dobbiamo compiere è ancora impegnativo e forte, ma siamo sulla strada giusta". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque.