Coronavirus: Gallera, 'pandemia ci ha trovati impreparati, poco sostegno da Protezione civile'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Questa grande pandemia ha trovato impreparato l'Occidente, non solo l'Italia e il governo nazionale, ma anche gli Stati Uniti e il Regno Unito, e tutto è comprensibile. Ma quando veniamo attaccati anche da autorevoli persone del territorio, come i sindaci del centrosinistra, come se noi fossimo responsabili di tutto, quando noi abbiamo subito e con senso di responsabilità abbiamo provato a farci carico delle difficoltà, allora dobbiamo dire le cose come stanno". Lo ha detto l'assessore al Welfare di Regione Lombardia, Giulio Gallera, a Mattino Cinque.

Gallera ha spiegato che "è innegabile" che la Protezione Civile ha dato poco sostegno alla Lombardia. "Noi abbiamo ricevuto 2,5 milioni di mascherine dalla Protezione Civile e ne abbiamo acquistate circa 10 milioni. E questa è già una proporzione. Ma solo per gli ospedali abbiamo bisogno di 300mila mascherine al giorno e per l'intero sistema di circa 500mila".