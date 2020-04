Coronavirus: Fontana, 'non è finita, non si può allentare presa'

03 aprile 2020 a

a

a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "Bastano due giorni di notizie abbastanza positive, bastano provvedimenti che sembrano andare in un senso più liberale e aperto e la gente pensa immediatamente che sia finito tutto". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio fontana, a Mattino Cinque. "Ma non è finito niente, siamo ancora nel mezzo di questa epidemia e se vogliamo interromperla dobbiamo ancora più rigorosamente rispettare le regole. Non possiamo allentare la presa", ha aggiunto.