Coronavirus: Fontana, 'a Pavia sperimentazione su test seriologici, aspetto risposte positive'

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Sui test per verificare la presenza di anticorpi al coronavirus "la cautela che la Lombardia l'ha premiata. L'Iss dice che per ora i test seriologici non sono credibili e non rispettano i requisiti della scienza e anche la Cina ha ritirato uno dei suoi kit per fare questi test. Noi stiamo sperimentando all'Università di Pavia e ho la sensazione che presto ci saranno risposte positive". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a Mattino Cinque.