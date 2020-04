Coronavirus: F. Sala, 'in attesa Iss per distribuire mascherine prodotte in Lombardia'

03 aprile 2020 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - Sulla produzione di mascherine "ci hanno dato le specifiche tecniche, abbiamo lavorato con il Politecnico e insieme agli imprenditori lombardi, molti hanno riconvertito la produzione. La Fippi ha una mascherina che ha tutti i requisiti tecnico-scientifici, ma abbiamo bisogno della validazione dell'ISS per cominciare a distribuirle, perché occorre questo marchio e che sia validato, ma ripeto rispettano tutti i requisiti scientifici perché il Politecnico le ha perfettamente controllate". Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala.

Abbiamo bisogno del marchio per cominciare a distribuire le mascherine che ci siamo praticamente fatti da soli. C'è un tappo a Roma, noi non vogliamo far polemica ma vogliamo solo fare un appello: autorizzateci queste mascherine e tutto ciò che scientificamente può essere utilizzato”, ha aggiunto.