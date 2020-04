Coronavirus: F. Sala, 'se misure governo non adeguate rinnoveremo ordinanza Lombardia'

03 aprile 2020 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - “Stiamo parlando con il Governo che dovrà cominciare a pensare a dpcm e quant'altro ma è chiaro che se le misure non saranno adeguate noi la rinnoviamo”. Lo ha detto a Sky Tg24 il vicepresidente della Regione Lombardia, Fabrizio Sala parlando dell'ordinanza di Regione Lombardia in scadenza il 5 aprile. “La circolare dell'altro ieri ci ha fatto aumentare il dato della mobilità dell'1%, arrivando al 37% di mobilità, dato che si è confermato anche ieri. Per noi un 1% in più vuol dire migliaia di persone, quindi posso capire la circolare per il resto d'Italia, e non la commento, ma in Lombardia non si passeggia fuori casa perché altrimenti mettiamo a rischio la salute delle persone", ha aggiunto.