Coronavirus: da Unicredit 20mila euro a Oasi Troina per acquisto Dpi e attrezzature

Palermo, 3 apr. (Adnkronos) - Grazie ai fondi raccolti tramite Unicredit Card Flexia Classic Etica, la banca ha donato 20mila euro alla struttura per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altre attrezzature sanitarie con l'obiettivo di fornire le migliori cure ai pazienti disabili ricoverati nell'istituto, che si trova a fronteggiare l'emergenza Coronavirus. Inoltre la banca ha messo a disposizione gratuitamente la piazza virtuale www.ilmiodono.it per la raccolta fondi a supporto di tutte le attività che l'Oasi di Troina sta mettendo in atto per affrontare l'attuale emergenza. "In un momento così difficile - ha detto Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit -, la nostra banca sente la responsabilità e la necessità di fare la propria parte. Ci stiamo attivando ogni giorno e in ogni modo possibile per essere di supporto alle comunità, ai territori e alle economie in cui siamo presenti. Questo contributo all'Oasi di Troina, che oggi si trova in prima linea nell'affrontare l'attuale emergenza, è stato possibile anche grazie alla generosità dei nostri clienti, oltre che all'impegno dei nostri dipendenti, ed è motivo di orgoglio per tutti noi". UniCredit Card Flexia Classic Etica è la carta di credito che, senza nessun onere aggiuntivo per il cliente, permette a ogni utilizzo di contribuire a iniziative solidali. Grazie al suo particolare meccanismo, con il contributo della banca pari al 2 per mille di ogni spesa effettuata si alimenta il Fondo Carta Etica.