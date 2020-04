Coronavirus: Fontana, 'quasi conclusa sperimentazione Pavia su test seriologico'

03 aprile 2020 a

Milano, 3 apr. (Adnkronos) - "L'Università di Pavia sta portando avanti un'importante sperimentazione per selezionare un test seriologico per individuare gli anticorpi" che dovrebbe essere conclusa "nei prossimi giorni. Siamo in una fase di quasi conclusione della sperimentazione". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in conferenza stampa. "Se sarà positiva potremmo disporre di un elemento che sarà molto importante per individuare le persone che hanno già superato la malattia", ha aggiunto.