Coronavirus: Assolombarda, aperto 27% imprese, 69% usa ammortizzatori sociali

03 aprile 2020 a

a

a

Milano, 3 ar. (Adnkronos) - Il 30% delle imprese delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono totalmente chiuse, il 43% parzialmente chiuse e il 27% è ancora aperto. E' quanto emerge da un'indagine di Assolombarda su oltre 1.400 imprese associate per un totale di più di 98mila dipendenti sul territorio emerge e pubblicato sul magazine 'Genio&Impresa' dell'associazione. Le imprese aperte, rilevate il 26 marzo, risultano in forte riduzione rispetto al 76% del 2 marzo. Nell'industria percentuale la percentuale è vicina al 27%, mentre nel terziario sale al 36%.

Rispetto alla modalità di lavoro, secondo l'indagine, il 49% dei dipendenti è in smart working, il 21% si reca in sede e il 30% non lavora. Ma un terzo dei dipendenti delle imprese totalmente chiuse o in procinto di chiudere svolge comunque attività in smart working. Tra i diversi settori emergono differenze: la quota di lavoratori in smart working è del 43% nell'industria e del 65% nel terziario e quella di chi in sede è il 24% e il 12% rispettivamente.

Inoltre il 69% delle aziende si avvale o intende avvalersi di ammortizzatori sociali (il 75% nell'industria e il 60% nel terziario), coinvolgendo il 73% della propria forza lavoro. Sul totale del campione i dipendenti coinvolti in Cigo, Fis e altri strumenti rappresentano il 48% del totale.