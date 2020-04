Coronavirus: Sovrintendente Massimo Palermo, 'grande sofferenza, nulla sarà come prima' (2)

04 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Ieri il Sovrintendente del Teatro Massimo ha inviato una lettera a tutti i dipendenti dell'ente lirico. "Per provare a essere sempre più uniti - spiega - per camminare tutti insieme nel momento della difficoltà. Ho scritto la lettera per spiegare, per tenere un filo, un rapporto con il teatro". "Ma il vero tema è questo -spiega - dobbiamo tenerci intanto uniti, comunque, nonostante il contatto non sia più possibile. Per questo ho scritto la lettera, è un modo per stare uniti con i lavoratori che vedevo 12 ore al giorno". Per Giambrone "è importante che ci sia un filo, bisogna tenersi uniti con il pubblico e lo stiamo facendo con i social e la web tv, strumenti che ci sembravano quasi un di più, perché il nostro lavoro è quello che si fa dal vivo".

Giambrone si dice "convinto" che "con ogni probabilità" "nulla sarà uguale a prima, tanto più che noi in teatro viviamo con il contatto umano. Dobbiamo avere la capacità di ripensarci e io per ora non ho risposte. Ma certamente dovremo diventare un po' diversi da come eravamo, senza perdere però la nostra funzione. Però è chiaro che quando apriranno, siccome è probabile che questo tema della distanza resterà, ci sono delle difficoltà da affrontare. Il teatro da distanziati non si può fare. Il problema non è tanto tenere gli spettatori a distanza di due metri, una poltrona e due no, non è un problema organizzativo, ma è anche il lavoro che facciamo. Non saprei come farlo, perché un corpo di ballo non può ballare senza toccarsi. Sì, si può creare una coreografia divertente, curiosa in cui i ballerini sono tutti i a distanza di sicurezza, ma un'orchestra come fa a suonare? E un coro? E i tecnici che montano e smontano le scene in un cambio di due minuti, come fanno a non toccarsi?".