Coronavirus: Gallera, 'da ospedali e territorio Brescia risposta straordinaria'

Milano, 4 apr. (Adnkronos) - "Il territorio del bresciano è stato colpito duramente dal coronavirus, ma la reazione condotta dalle strutture sanitarie ospedaliere e territoriali è stata ed è tuttora, straordinaria. Oggi, agli Spedali Civili di Brescia, insieme ai direttori generali dell'Asst Marco Trivelli e di Ats Claudio Sileo, abbiamo fatto il punto sull'emergenza Covid-19, con le iniziative intraprese e quelle da assumere nelle prossime settimane e nei mesi successivi". Lo spiega in un post sulla sua pagina Facebook l'assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera.

"Subito dopo ho voluto ringraziare personalmente medici, infermieri, operatori e volontari che da settimane si trovano in trincea per prendersi cura delle persone, trasformando ogni angolo dell'ospedale in un posto letto sicuro", aggiunge Gallera che non ha dubbi: "Vinciamo noi".