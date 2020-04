Coronavirus: Gallera, 'area Spedali Civili Brescia riconvertita in ospedale Covid'

04 aprile 2020 a

a

a

Milano, 4 apr. (Adnkronos) - "Brescia è la provincia, dopo Bergamo, che ha avuto l'impatto più importante e ha avuto una capacità di reazione forte nell'ospedale e anche sul territorio. Da questa struttura che sarà capace di 180 posti letto stiamo già iniziando a pensare a una 'fase 2'. Che è prepararsi a un'eventuale seconda ondata del Covid19 e predisponendo le nostre strutture anche a nuove problematiche relative a virus. Ma anche per altre problematiche sanitarie". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, durante la presentazione della riconversione di un'area interna agli Spedali Civili di Brescia che sarà riconvertita in un ospedale Covid dedicato.

"L'idea è quella di realizzare ospedali di emergenza o aree di ospedali che possono rimanere chiusi, ma pronti, e ospitare pazienti per grandi afflussi come ci insegna il modello di Israele. Dove hanno ospedali che vengono predisposti per le emergenze e lasciati pronti", ha spiegato.

"Qui avremo il primo ospedale Covid che servirà oggi a gestire i pazienti che vengono via via dimessi dalle terapie intensive e dai reparti di Infettivologia per seguirli e, quindi, consentire anche all'ospedale di riprendere la sua attività. Ma poi rimarrà pronto e attivo per potere, in qualche modo, accogliere altre ondate della pandemia", ha concluso Gallera.