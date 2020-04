Coronavirus: nuova ordinanza sindaco Messina, 'Schiererò il mio esercito, da qui non si passa' (2)

05 aprile 2020 a

(Adnkronos) - Chi arriva dal porto di Messina, "sia a piedi che su mezzi di trasporto, deve registrarsi almeno 48 ore prima dell'orario di partenza, al sistema di registrazione on line www.sipassaacondizione.comune.messina.it. Chiunque voglia oltrepassare lo Stretto dovrà dunque inserire in tale sistema informatico i propri dati personali, autorizzando il comune a trattarli per i controlli; inserire le motivazioni dello spostamento, con in allegato la documentazione a supporto, dichiarare di aver informato il sindaco del comune di destinazione dove osservare il periodo di quarantena". "In seguito, si attenderà che dal comune di Messina, previa valutazione, sia rilasciato il Nulla Osta del Sindaco si legge in una nota - Per i pendolari la registrazione è richiesta solo la prima volta. A tali viaggiatori sarà consegnato un code-pass con il quale potranno imbarcarsi anche per le volte successive, senza ulteriori registrazioni o prenotazioni".