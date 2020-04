Coronavirus: ex deputato siciliano detenuto positivo al Covid, trasferito in ospedale

05 aprile 2020 a

Palermo, 5 apr. (Adnkronos) - L'ex deputato regionale siciliana Paolo Ruggirello, in carcere da più di un anno per associazione mafiosa, è risultato positivo al Coronavirus. L'ex politico, originario di Trapani, era detenuto nel carcere di Santa Maria Capua Vetere, e da più di una settimana aveva la febbre. Due giorni fa è stato sottoposto al tampone che è risultato positivo. Ieri il trasferimento all'ospedale Cotugno di Napoli, in stato febbrile.