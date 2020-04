Coronavirus: Bolognini, 'da Lombardia 23,5 mln per emergenza abitativa' (2)

06 aprile 2020 a

a

a

(Adnkronos) - Nello specifico la misura è indirizzata a due platee di potenziali beneficiari. "La prima prevede un contributo sino a 1.850 euro annui e riguarda i nuclei famigliari indigenti. Viene incontro, quindi, a chi si trova in condizione di povertà assoluta e di grave deprivazione materiale, soggetti che accedono per la prima volta ai servizi abitativi pubblici. La seconda misura, sino a 2.700 euro annui, è rivolta ai nuclei famigliari già assegnatari di un'abitazione destinata a servizi abitativi pubblici che si trovano in una condizione di comprovata difficoltà economica e non riescono a pagare la locazione sociale. In quest'ultimo caso, abbiamo previsto che i richiedenti siano in possesso di certificazione Isee fino a 9.360 euro", sottolinea l'assessore Bolognini.