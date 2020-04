Coronavirus: Bolognini, 'da Lombardia 23,5 mln per emergenza abitativa' (3)

06 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Con questa misura temporanea di solidarietà riteniamo di poter dare un aiuto concreto agli inquilini delle case popolari. Si tratta di un aiuto vero per affrontare una situazione di forte disagio, sostenendo le persone nel percorso di recupero della loro piena autonomia economica e sociale. Sappiamo che, a causa dell'emergenza Covid, molte famiglie subiranno una perdita di reddito, in alcuni casi anche importante, e non certo per loro responsabilità. Per questo ritenevamo fondamentale dare un segnale forte. Anche in questo frangente Regione Lombardia ha dimostrato di sapere mettere in campo azioni efficaci per aiutare persone e famiglie in difficoltà, come ha sempre fatto e sempre farà nei confronti dei propri concittadini", conclude.