Coronavirus: Camera penale Palermo scrive al Governo, 'piano straordinario per avvocati'

Palermo, 6 apr. (Adnkronos) - La Camera Penale di Palermo, con una Lettera aperta indirizzata ai Ministri delle Politiche Sociali e Lavoro e dell'Economia, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense ed al Presidente di Cassa Forense, formula delle "richieste e soluzioni per un Piano Straordinario in favore degli Avvocati per la ripresa economica per l' anno 2020". "La Camera Penale di Palermo - si legge nella lettera aperta - valutata la gravità della situazione economica e, dunque, sociale della Classe Forense, che stringe in una morsa tutte le categorie dei lavoratori autonomi, dovuta alla emergenza sanitaria, in considerazione anche che realisticamente la ripresa delle ordinarie attività sarà certamente lenta secondo una modulazione che naturalmente si intenderà secondo strategie che si ispireranno ai piccoli passi, che effettivamente la crisi sanitaria ed economica rischia di paralizzare in modo esiziale molti degli studi legali e soprattutto i più giovani colleghi e coloro che comunque da poco hanno intrapreso l'attività professionale, che a malincuore si avverte un senso di impotenza rispetto ad una situazione che oggettivamente limita e riduce l'esercizio dei diritti da parte dei cittadini nei riguardi degli istituti che di regola vengono attivati per l'affermazione degli stessi, che la corretta politica del distanziamento sociale è incompatibile con il corretto esercizio dell'attività professionale fondata irrinunciabilmente sulla presenza fisica delle parti nel processo, propone una serie di iniziative per l'anno in corso che appaiono indefettibili per scongiurare l'annientamento economico della classe forense e la riduzione dei diritti dei cittadini inscindibilmente connessa ad una forte e vigorosa Classe Forense".

"Specificamente il Decreto interministeriale del 28.03.2020 all'art. 1, comma 2, lettera a), stabilisce che hanno diritto di accedere al “Fondo per il reddito di ultima istanza” i lavoratori che abbiano percepito, nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo non superiore ad Euro 35.000,00 ed, a certe condizioni, i lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, compreso tra Euro 35.000,00 ed Euro 50.000 - si legge ancora -Pertanto, a prescindere da interpretazioni sufficientemente slegate dal canone normativo, nel silenzio della norma, considerato che l'istanza deve essere corredata da una autodichiarazione perseguita giustamente per la sua eventuale non veridicità, risulta che tutti i giovani avvocati che siano stati iscritti negli Ordini di appartenenza ed alla Cassa Forense nel periodo ricompreso tra il 2018 ed il 2020, non possano accedere al “Fondo di ultima istanza”".