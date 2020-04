Coronavirus: Regione Lombardia, 370mila mascherine a Provincia Brescia

06 aprile 2020 a

a

a

Milano, 6 apr. (Adnkronos) - "Regione Lombardia sta inviando alla Provincia di Brescia 370mila mascherine per tutto il territorio, di queste 50mila e 800 saranno destinate alla città. La Provincia le consegnerà al Comune, tramite la Protezione civile, nella giornata di mercoledì. A queste si aggiungeranno altre unità raccolte dal progetto 'AiutiAMO Brescia' o donate dall'Ordine dei medici, per un totale di circa 70mila mascherine che saranno distribuite in città". LO si legge in un comunicato del Comune di Brescia.

Si tratta di dispositivi mono uso, usa e getta, della durata massima di un giorno, che saranno consegnate dai servizi sociali del Comune o dalla Protezione civile alle persone positive al virus e alle persone in isolamento fiduciario, sole o con famiglia. Le altre saranno affidate ai Punti Comunità, alle associazioni di volontariato attive sul territorio e ai Consigli di quartiere, che le consegneranno poi ai loro assistiti o a chi è in condizione di fragilità.