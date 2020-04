Coronavirus: Gallera, 'a Milano numeri sotto controllo ma vietato rilassarsi'

07 aprile 2020 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - In Lombardia i dati sulla diffusione del coronavirus sono "confortanti e in linea. Anche Milano ha segnato un rallentamento", anche se il capoluogo lombardo mostra "ancora una linea indecisa fra abbassarsi e alzarsi e dati contradditori, ma i numeri assoluti sono sotto controllo. Il che non vuol dire rilassarsi, ma continuare a essere molto rigorosi, vista la densità della popolazione". Lo ha detto l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, ad Agorà su Rai3. "Il il sacrificio ha portato risultati", ha aggiunto.