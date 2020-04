Coronavirus: Fontana, 'Milano non preoccupa ma calo contagio più lento'

07 aprile 2020 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Milano "non preoccupa, ma l'unica città nella quale la discesa è meno forte che nelle altre, forse perché l'ondata è arrivata un può più tardi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ospite di Mattino Cinque. "Forse nella gestione abbiamo lasciato troppo tempo in cui non lanciavamo dei messaggi chiari ai nostri cittadini e dopo una settimana la gente si è sentita libera di riprendere la propria vita. Adesso ci vuole un po' di tempo per recuperare quel tempo perduto", ha aggiunto. Ma in generale per la Lombardia "i dati ci stanno dando ragione, ma le prossime settimane sono assolutamente decisive, non possiamo abbassare la guardia".