Mafia: legale Contrada, 'con liquidazione ingiusta detenzione si è affermato principio di civiltà'

07 aprile 2020 a

Palermo, 7 apr. (Adnkronos) - "La cosa più importante di questa liquidazione accordata dalla Corte d'appello a Bruno Contrada è che passa il principio di civiltà per cui la detenzione di Contrada, sia a livello di custodia cautelare che di esecuzione della pena è stata ingiusta". Lo ha detto all'Adnkronos l'avvocato Stefano Giordano, legale dell'ex 007 che ha avuto liquidata la somma di 667 mila euro dalla Corte d'appello di Palermo per ingiusta detenzione.

"Quindi, è stato ulteriormente recepito - dice Giordano - il principio affermato dalla Corte europea 'Contrada contro Italia', superando le obiezioni della Procura generale e dell'Avvocatura dello Stato".

"Per quanto riguarda la liquidazione - aggiunge il legale - noi avevamo presentato una documentazione molto ampia sullo stato di invalidità, superiore all'80 per cento, quindi valuteremo le iniziative da prendere". E conclude: "In ogni caso ribadisco che sono conteno per l'affermazione di un principio di civiltà, che la Corte appello ha dato in modo esemplare".