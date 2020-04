MUTUA MBA ADOTTA MISURE STRAORDINARIE PER I PROPRI SOCI E DELIBERA L'ACCANTONAMENTO DI UN FONDO DI 3 MILIONI DI EURO PER L'EMERGENZA COVID

07 aprile 2020 a

(Formello 7 aprile 2020) - Formello, 7 Aprile 2020

Mutua MBA, la più grande mutua italiana per numero di soci che vanta una presenza su tutto il territorio nazionale equiparabile solo ad alcune delle più significative realtà mutualistiche esistenti in Europa, comunica di avere attuato l'implementazione immediata di misure straordinarie per i propri associati.

A seguito delle integrazioni dei piani sanitari già deliberate il 4 marzo, con l'introduzione di prestazioni aggiuntive finalizzate a garantire ai propri associati un supporto concreto a fronte dello stato emergenziale conseguente alla propagazione del virus Covid-19, il Consiglio di Amministrazione di Mutua MBA ha deliberato di accantonare, per tutta la durata del periodo di emergenza sanitaria, unfondo speciale pari a 3 milioni di euro quale garanzia economica per l'erogazione delle prestazioni speciali operate.

Gli associati colpiti da Covid 19 e/o in periodo di quarantena potranno sospendere il pagamento dei contributi per un periodo di due mesi, godere di un contributo una tantum di € 500,00 nonché avvalersi del sistema di televista specialistica fornito dalla società convenzionata Health Point S.p.A., specializzata nella gestione ed erogazione dei sistemi di telemedicina.

Inoltre, a fronte dell'impegno costante dedicato alla divulgazione dei principi mutualistici, attraverso i canali di comunicazione consentiti ma rimanendo comunque affianco agli associati per le loro esigenze e necessità, e della professionalità specifica esercitata nella gestione e nell'incremento della base degli associati, i soci promotori mutualistici potranno usufruire di un contributo speciale di € 500,00 per due mesi.

Con queste importanti iniziative Mutua MBA, che ha sempre operato secondo i principi della mutualità e ha fatto dell'assistenza costante ai propri associati la propria mission, anche in questa emergenza scende immediatamente in campo al fianco di tutti i propri soci per offrirgli gli strumenti economici ed assistenziali aggiuntivi utili ad affrontare l'emergenza.

La mission di Mutua MBA è finalizzata alla difesa del diritto alla salute e del benessere delle persone con l'obiettivo di tutelare questo diritto nell'arco della vita di ogni singolo socio e assistito. Mutua MBA è impegnata, nell'ambito del no-profit, nella realizzazione di un sistema di welfare inclusivo, complementare al SSN, integrato tra soggetti pubblici e soggetti privati no-profit, aperto e continuativo tra il mondo del lavoro e la società civile.

