Coronavirus: Palermo, tavolo permanente sindacati-Comune su emergenza (2)

(Adnkronos) - I sindacati hanno anche chiesto, e ottenuto, altri incontri nei prossimi giorni per affrontare con gli assessori al ramo i temi dello smart working dei dipendenti comunali, la presenza dei dispositivi di protezione individuale e il rispetto del distanziamento sociale, "soprattutto per chi, come i lavoratori delle partecipate Coime, Amat, Rap, Amg, Amap, sta garantendo i servizi essenziali e fondamentali". Fra i temi affrontati anche quello della scuola e "del rischio di una dispersione scolastica legata all'uso delle didattica a distanza".

"Molte famiglie, soprattutto nelle periferie, - evidenziano - non hanno i mezzi per poter far studiare a casa i propri figli, Bisognerebbe pensare ad un modo con cui intervenire in loro aiuto. Non bisogna lasciare nessuno indietro". "La fase che stiamo vivendo è difficilissima - concludono Cgil, Cisl e Uil Palermo - Le richieste di cig e fis che ci sono giunte in questi giorni superano le 10 mila. Bisogna lavorare insieme sin da ora, progettando in sinergia un piano per la ripresa. Rischiamo il tracollo definitivo del già fragile sistema economico palermitano".