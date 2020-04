Coronavirus: arrivati dalla Romania 11 medici e 4 infermieri per Asst Lecco (2)

07 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Ai medici e agli infermieri giunti stamattina si aggiungono i 10 mila sanitari rumeni che già lavorano in Italia e che operano quotidianamente fornendo un grande servizio al nostro Paese. A nome di Regione Lombardia auguro a tutti loro un buon lavoro nei nostri ospedali e sono certo che anche grazie al loro contributo riusciremo a sconfiggere questo terribile virus", ha concluso Sala.

"Sono davvero orgoglioso di poter accogliere gli amici della Romania per la straordinaria vicinanza alla Lombardia e all'Italia dimostrata con l'arrivo di medici e personale sanitario. Un aiuto ancora più apprezzabile considerato che ci viene offerto in un momento di tanta sofferenza anche per la Romania, che si trova nella morsa di una crisi senza precedenti. Una prova di amore e solidarietà verso l'Italia che certamente ricorderemo", ha sottolineato Rizzi.