DAL LABORATORIO GASTRONOMICO LA SORGENTE 800 PASTI DONATI A OPERA SAN FRANCESCO PER I POVERI

(Milano 7 aprile 2020) - A Pasqua anche i più bisognosi avranno la possibilità di ricevere un pasto speciale regalato da un'azienda da sempre al fianco di chi soffre.

Mancano pochi giorni a Pasqua, un momento che dovrebbe essere di festa e serenità per tutti.

Per rendere questa giornata speciale anche per i più bisognosi, il laboratorio gastronomico La Sorgente ha deciso di donare 800 pasti a Opera San Francesco per i Poveri, nota Associazione milanese che dal 1959 garantisce assistenza gratuita e accoglienza.

“La maggior parte delle persone dà il cibo per scontato” afferma Giuseppe Multari, Amministratore Delegato di La Sorgente “Purtroppo anche in una città come Milano ci sono molte persone che non hanno garantito il pane quotidiano. Il nostro è un piccolo gesto per ringraziare ciò che Opera San Francesco per i Poveri fa ogni giorno, e per regalare un momento speciale, che passa anche attraverso la tavola, alle persone che hanno perso tutto”.

“Nel giorno di Pasqua” afferma Fra Marcello Longhi, presidente di Opera San Francesco “Il regalo di un pasto speciale per i nostri ospiti dà un valore ancor più importante a questa festa perché mostra l'attenzione e la vicinanza verso chi è fragile e soffre più degli altri. E così, in questa primavera tanto difficile, vedo rifiorire il miracolo della solidarietà.”

Sempre questa settimana il laboratorio gastronomico La Sorgente consegnerà 350 pacchi delle sue iconiche chiacchiere al personale medico del reparto di pediatria dell'ospedale di Rho diretto dal Dott. Salvatore Barberi.

