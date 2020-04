Coronavirus: Brescia, controllate da polizia locale oltre 4.300 persone

07 aprile 2020 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - Oltre 4.300 persone controllate e denunciate 231 persone per violazione dell'articolo 650 del codice penale e 121 per violazione delle misure per il contenimento del coronavirus. Sono alcuni dei risultati dell'attività della polizia locale di Bresci nell'ultimo mese. Sono stati inoltre controllati 1.013 esercizi commerciali e sono state comminate nove sanzioni, mentre otto titolari di negozi sono stati denunciati e per due attività è scattata la chiusura coatta.

In 82 occasioni le pattuglie hanno aiutato medici e infermieri che si trovavano in emergenza e gli agenti hanno collaborato inoltre con la Protezione Civile per la distribuzione di materiale sanitario.

“In questi giorni la nostra polizia Locale sta svolgendo un compito assolutamente essenziale per la sicurezza di tutti noi con impegno ammirevole e dando prova di grandissima professionalità”, ha dichiarato il sindaco di Brescia, Emilio Del Bono. “Uno sforzo che merita tutta la nostra riconoscenza. Per questo voglio esprimere la gratitudine, mia, della giunta e del consiglio comunale, per il lavoro svolto dalle donne e dagli uomini della polizia Locale, certo di interpretare i sentimenti di tutti i cittadini di Brescia”.