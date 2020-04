Coronavirus: F. Sala, 'dare liquidità a imprese e togliere burocrazia'

07 aprile 2020 a

Milano, 7 apr. (Adnkronos) - "In Lombardia abbiamo dovuto fronteggiare uno tsunami: siamo stati i primi nel mondo occidentale ad affrontare l'emergenza coronavirus e il nostro approccio è caratterizzato dal fatto che abbiamo scelto di essere affiancati dalla comunità scientifica. Noi ci confrontiamo quotidianamente con tutto il mondo, incrociando dati e ricerche utili per individuare le migliori scelte finalizzate al contenimento della diffusione del virus". Fabrizio Sala, coordinatore della task force economia istituita dal presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana per l'emergenza coronavirus, si è soffermato sulle conseguenze provocate dalla pandemia sul sistema delle imprese.

Il vicepresidente di Regione Lombardia Sala, in collegamento con i giornalisti dell'associazione stampa estera in Italia, ha affrontato tra i temi il bando da 7,5 milioni cofinanziato da fondazione Umberto Veronesi e fondazione Cariplo per sostenere progetti di ricerca finalizzati a individuare terapie per curare il coronavirus, la situazione sanitaria in Lombardia e la gestione dell'emergenza che ha costretto a raddoppiare in poco tempo i posti di terapia intensiva e, soprattutto, le azioni intraprese per il rilancio dell'economia.