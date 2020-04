Coronavirus: F. Sala, 'dare liquidità a imprese e togliere burocrazia' (2)

07 aprile 2020 a

(Adnkronos) - "Regione Lombardia ha bloccato tutte le tasse regionali, rinviando per il momento le scadenze dei tributi a maggio. Abbiamo da settimane, in condivisione con le altre Regioni colpite dal Covid-19, elaborato un piano di rilancio dell'economia presentato al governo. Parte delle nostre indicazioni sono state accolte nel provvedimento da 400 miliardi varato ieri dall'esecutivo nazionale ma le maggiori difficoltà, nella nostra Lombardia, sono quelle che condizionano l'esistenza di un tessuto economico costituito prevalentemente da micro, piccole e medie imprese", ha spiegato.

"Per funzionare veramente bisogna dare liquidità alle imprese e togliere burocrazia: se per avere risorse le aziende devono fare centinaia di pratiche non va bene. Noi abbiamo chiesto un commissario regionale come fu per ExpoMilano 2015 e più recentemente per il Ponte Morandi", ha aggiunto. Sui tempi per la ripartenza il vicepresidente Sala non si è sbilanciato: "Difficile ipotizzare date. Stiamo lavorando a un piano di rilancio dell'economia ma ora è presto, siamo in una tregua, non è finita la guerra. Quello che è certo è che la cooperazione internazionale è di fondamentale importanza per sconfiggere questa terribile catastrofe".