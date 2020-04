Coronavirus: a passeggio col cane, arrestato per spaccio nel Bresciano

08 aprile 2020 a

a

a

Milano, 8 apr. (Adnkronos) - Un 59enne di Botticino è stato arrestato per spaccio dai 'baschi verdi' della Guardia di finanza della compagnia di Brescia impegnati nei controlli per evitare la diffusione del coronavirus. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine, aveva con sé 12 dosi di cocaina. Nella perquisizione domiciliare sono state trovate anche 10 grammi di cocaina, 20 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiare per confezionare le dosi. Sequestrati, oltre alla droga, 870 euro in contanti e un telefono cellulare. Il processo per direttissima si è concluso con il patteggiamento della pena di un anno e 5 mesi di reclusione e una multa di 3.500 euro.